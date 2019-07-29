شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الإثنين 29/7/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تكون درجات الحرارة حول مُعدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، ويسود طقس صيفي معتدل في الجبال، وصيفي اعتيادي في بقية المناطق، بينما يكون حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

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ليلاً: يكون الطقس لطيفاً بوجهٍ عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة في شمال المملكة بعد منتصف الليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

إرتفاع طفيف آخر سيطرأ على درجات الحرارة مع استمرار الأجواء الصيفية الاعتيادية لتكون حارة في وقت الظهيرة ومعتدلة في باقي الأوقات خاصة في ساعات الليل المتأخر والفجر الباكر. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.