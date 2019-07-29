شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج الجمعيات من الغربية والفيوم والقاهرة يغادرون اليوم للأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر اليوم الإثنين، حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات القاهرة والغربية والفيوم، حيث سيتم تفويج 1126 حاجا إلى مكة المكرمة ، على أن تتوالى باقى أفواج حج الجمعيات خلال الأيام المقبلة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة التضامن، أكد أنه سيصاحب الحجاج 13 واعظًا، منهم لأول مرة لهذا العام 3 واعظات دينيات، بالاتفاق مع وزارة الأوقاف لتقديم التوعية بالأراضى السعودية، إضافة إلى عقد ندوات دينية للحجاج، خلال تواجدهم فى السعودية، للتوعية بأداء مناسك الحج، مناشدًا الحجاج باتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودى، والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر، والالتزام بالقواعد والضوابط التى وضعتها سلطات المملكة العربية السعودية لموسم الحج، إضافة إلى بدء أعمال غرفة العمليات المركزية، لتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج.