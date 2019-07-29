محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
تستعد وزارة الموارد المائية والري، لتنفيذ خطة لترشيد واستهلاك المياه مرة أخرى، أطلقت عليها (4 ت) كونها تضم 4 محاور جميعها تبدأ بحرف"التاء".
ويستعرض "مصراوى" محاور الخطة، كالآتي:
المحور الأول "تنقية":
وتعمل وزارة الري على تنقية نوعية المياه بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان في محطات المعالجة "مشروعات معالجة" تتعدى الـ20 مليار جنيه.
المحور الثاني "ترشيد":
وتنقسم "خطط الترشيد" إلى عدة محاور.
أولا: حملات إعلامية من خلال عرض مخاطر ندرة المياه على وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة.
ثانيا: التوعية من خلال المدارس والجامعات والمسابقات الخاصة بالمزارعين والصحفيين والمواطنين.
ثالثًا: تغيير ثقافة المصريين فيما يخص الترشيد خاصة وأن هناك بعض الدول الأجنبية تحث المواطنين في الفنادق على استخدام الفوطة أكثر من مرة.
رابعا: بالنظر للخريطة السكانية نجد هناك تراكم للسكان حول خط الدلتا والباقي صحراء لابد من تغيير هذا المفهوم.
المحور الثالث تنمية الموارد المائية:
ويقوم على "تحلية مياه البحر" للمدن الساحلية، وحصد مياه الأمطار لاستغلالة في المناطق الفقيرة للمياه وحمايتها من السيول في ذات التوقيت.
المحور الربع "توفير البيئة":
ويعني بتوفير البيئة المناسبة لزراعة بعض المحاصيل غير المستهلكة للمياه.
كانت هذه تفاصيل خبر ماهي خطة "4 ت" التي تنفذها "الري" للحد من مخاطر ندرة المياه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.