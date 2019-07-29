أخبار مصر | السياحة تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل إنشاء بوابة العمرة المصرية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السياحة تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل إنشاء بوابة العمرة المصرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اليوم وزيرة السياحة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل إنشاء بوابة العمرة المصرية بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، وذلك بحضور السيد حسام الشاعر رئيس الغرفة والسيد ناصر ترك ممثلا عن الاتحاد المصري للغرف السياحية؛ يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي الموافق ٢٤ يوليو ٢٠١٩ على مشروع قرار بشأن إنشاء بوابة إلكترونية باسم «بوابة العُمرة المصرية»، على أن يتم إنشاؤها من خلال وزارة السياحة، بحيث تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي فيما يخص إجراءات العمرة.

وشارك في المؤتمر السيد مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات بالوزارة - رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة - والسيد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكات السفر والسياحة المصرية - عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، والسادة أعضاء اللجنة ، كما حضر السادة أعضاء الغرفة ولفيف من السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

وقد استهلت وزيرة السياحة كلمتها خلال المؤتمر بالإعراب عن شكرها لدولة رئيس مجلس الوزراء على موافقة المجلس على مشروع بوابة العمرة المصرية، كما أشادت بالتعاون والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة وكافة الأطراف المعنية من الدولة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والذى أثمر عن هذا المشروع الذى سوف يكفل الحفاظ على حقوق المعتمر المصرى وشركات السياحة المصرية إلى جانب ضمان تنفيذ الدولة- ممثلة في وزارة السياحة- لدورها الرقابى، لافتة إلى أن المشروع هو نتاج عمل متواصل وتنسيق على كافة المحاور الأمنية والقانونية والفنية، مؤكدة على أن العمل الجماعى أصبح منهجا لوزارة السياحة في كافة الملفات، كما تقدمت الوزيرة بالشكر للجانب السعودي علي تعاونهم مع الجانب المصري في هذا الملف، و تقدمت الوزيرة بالتحية لقطاع الشركات بالوزارة علي دورهم الفعال لإنجاح مشروع بوابة العمرة المصرية.

وأوضحت الوزيرة أن غرفة الشركات ووكالات السفر سوف تقوم بتنظيم حملة إعلانية لتوعية المواطنين وتعريفهم ببوابة العمرة المصرية.

وأكدت على أن التطور التكنولوجي يعد الآن العنصر الحاسم في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيرةً إلى حرص الدولة على مواكبة هذا التطور في قطاع السياحة وهو ما يتسق مع محور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى الذى أطلقته الوزارة ويأتي هذا تنفيذا للمصفوفة الخاصة بالحج والعمرة الذى يعد جزءا أساسيا ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع والذى يهدف إلى الإشراف والمتابعة الدقيقة لموسم الحج والعمرة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحه؛ ويتضمن هذا البند عدة إجراءات تنفيذيه وهى إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة مع إطلاق صلاحيات لها تسمح بمرونة اتخاذ القرار وهو ما تم بالفعل، والإجراء الثانى وهو التنسيق لميكنة إجراءات الحج والعمرة بمصر وذلك للتيسير والتسهيل على المواطن المصرى ولتتواكب مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية ، وهو ما يتم اليوم من خلال الإعلان عن بوابة العمرة المصرية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية ميكنة إجراءات الحج والعمرة في مصر، وأنها أولت هذا الملف اهتمامًا بالغًا منذ توليها حقيبة السياحة حيث تم مناقشته خلال اجتماعها الأول مع اللجنة العليا للحج والعمرة، وتضافرت كافة الجهود لإنجاحه وأثمرت عن مشروع البوابة، وقالت أن بوابة العمرة المصرية بداية الطريق للتطور التكنولوجي في هذا المجال.

وأكدت الوزيرة على أن بوابة العمرة المصرية تهدف الى تنظيم سفر المعتمرين من خلال نظام الكترونى متكامل يربط بين وزارة السياحة وكافة الجهات المعنية بسفر المعتمرين المصريين حيث يتم من خلالها جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم من المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يضمن إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحلات العمرة من خلال وزارة السياحة وبمشاركة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، بالإضافة إلى أنه سيتم ربط هذه البوابة بجميع الوزرات المعنية بالسفر(وزارة الداخلية مصلحة الجوازات ووزارة الطيران المدنى).

كما أوضحت الوزيرة أن هذا النظام له العديد من المزايا منها ضمان حق المعتمر في تنفيذ البرامج المتفق عليها مع الشركات المنظمة للعمرة، ومتابعة وضعه منذ الحجز وحتى عودته سالمًا إلى أرض الوطن ، فضلاً عن ضمان حق الدولة (وزارة السياحة) في مراقبة هذا النظام وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأشارت الوزيرة الى أن هذا النظام يطبق في العديد من دول العالم وقد أثبت نجاحه؛ ومن هذه الدول أندونسيا وماليزيا.

ومن جانبه تحدث السيد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة حيث أوضح أن قرار انشاء بوابة العمرة المصرية يعتبر قرارا تاريخيا بالنسبة للمواطن ولقطاع السياحة وتقدم بالشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء لموافقته على هذا المشروع كما تقدم بالشكر لوزيرة السياحة لجهودها لإتمام هذا المشروع مؤكدا على أن هذا القرار يحافظ على كرامة واموال المعتمرين المصريين ويعطى العمل للمتخصصين، كما أشاد بالتعاون المستمر بين وزارة السياحة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

كما تحدث السيد ناصر ترك ممثل الاتحاد المصرى للغرف السياحية مؤكدا على أهمية قرار انشاء بوابة العمرة المصرية الذى تماشى مع المتغيرات الأخيرة في هذا الملف، وتقدم بالشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء على هذا القرار مشيدا بدور وزيرة السياحة وحرصها على إيضاح كافة الأبعاد عند عرض الموضوع ومراعاة وجود العديد من الجهات في تنظيم العمرة، مشيرا إلى انه للمرة الأولى تصدر الضوابط المنظمة للحج تزامنا مع الضوابط المنظمة للعمرة.

كما أوضح السيد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكات السفر والسياحة المصرية أن بوابة العمرة المصرية سوف تتضمن كافة البيانات عن الشركات المنظمة للعمرة وبيانات المعتمر وأيضا ضوابط العمرة التي أقرتها وزارة السياحة وانه سيكون هناك تطبيق عبر التليفون المحمول (موبايل أبليكيشن) يتيح للمعتمر تقديم الشكوى أو استغاثة مباشرة عبر البوابة وهو ما يعكس مسايرة التطور التكنولوجى الحالي.

الأهداف الواجب تحقيقها من خلال هذه المنظومة:

هناك العديد من الأهداف الواجب تحقيقها من خلال هذه المنظومة، منها ما يتعلق بالدولة مثل :

Advertisements

- استحداث نظام إلكتروني يضمن لوزارة السياحة المصرية متابعة أعمال العمرة والمعتمرين، وتمكينها من التأكد من الخدمة المقدمة للمعتمرين والتي تم اعتمادها بالوزارة إلكترونيًا والتأكد من تطبيق الضوابط المنظمة لرحلات العمرة.

- تمكين وزارة السياحة من توقع وحصر المشاكل والعمل على حلها قبل وقوعها، واعتماد كود مرجعي لكل معتمر تم إنهاء إجراءاته داخل المنظومة.

وأهداف تتعلق بالمعتمر منها :

- حماية المعتمر من السماسرة والوسطاء والشركات غير المرخصة.

- توفير جهات شرعية وقانونية تتمثل في شركات السياحة التي تعمل تحت مظلة ورقابة وزارة السياحة، بما يضمن حقوق المعتمر المصرى.

- تمكين المعتمرين من الدخول على البوابة ومعرفة برامج الشركات السياحية المختلفة من خلال الكود المرجعى الخاص بهم مع إمكانية تقدم المعتمر باستفساراته وملاحظاته الكترونيًا من خلال "موبايل ابليكشن" داخل المنظومة الإلكترونية.

- استفادة المعتمرين من التميز في الأسعار والخدمات نتيجة التفاوض الجماعي الذى تقوم به الشركات مع المؤسسات السعودية.

وأهداف تتعلق بشركات السياحة مثل:

- مساعدة الشركات السياحية على مواكبة أية متغيرات تكنولوجية مستقبلية.

أما الجانب الفني للمنظومة (آلية عمل البوابة):

- تم وضع الضوابط الفنية لعمل المنظومة وتتمثل في قيام شركات السياحة بتوثيق عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيًا على البوابة الجديدة وبالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حيث تمنح وزارة السياحة الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

- تلتزم شركات السياحة بوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومى لكل منهم.

- تمنح وزارة السياحة باركود خاص بكل معتمر من معتمريها يتم ربطه مع مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية.

- ترسل وزارة السياحة، بعد إصدار الباركود، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحرى لإصدار تذاكر سفر لهم دون غيرهم.