أخبار مصر | رئيس "خليجيون في حب مصر": القاهرة تمتلك قوة استثمارية وإعلامية غير محدودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "خليجيون في حب مصر": القاهرة تمتلك قوة استثمارية وإعلامية غير محدودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور يوسف العميري، رئيس "خليجيون في حب مصر"، إن هذه الندوة لمناقشة الرؤية الاستثمارية والإعلامية بين مصر ودول الخليج والتي يدعمها من البداية خادم الحرمين الشريفين محمد بن سلمان وسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الخريطة الاستثمارية في مصر توفر فرص استثمار في جميع المجالات الاقتصادية وفي جميع المحافظات، فيما يعزز قانون الاستثمار هذه الفرص من خلال حوافز وضمانات غير مسبوقة.

وأكد العميري، أن مصر تتجه بقوة نحو نهضة صناعية واقتصادية وإعلامية كبرى بفضل العمل على التوسع في المناطق الحرة المتخصصة، فضلًا عن نجاحها في تحقيق أرقام قياسية عالمية في حجم وعدد وسرعة إنجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى في مجالات الطرق والنقل والبناء والتشييد والاتصالات والطاقة، بالإضافة إلي وجود مساحة إعلامية كبيرة .

وأشار العميري، إلى أن هناك فرص استثمارية كبرى في مجال الخدمات وخاصة التعليم والصحة الذين أصبحا أكبر مجالين للنشاط الاستثماري حاليا مع ارتفاع عوائدهم اقتصاديا واجتماعيا وفي ظل رؤية الحكومة المصرية التي تقوم على تنمية الموارد البشرية.

جاء ذلك خلال ندوة أقامتها خليجيون في حب مصر، والتي تدور حول العلاقات المصرية السعودية، وذلك بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى من الإعلاميين والخبراء، تحت عنوان "السعودية ومصر.. رؤية مشتركة ومستقبل واعد"، وذلك بمقر الجمعية، بالمهندسين.