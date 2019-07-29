أخبار مصر | جسر للتواصل مع الدولة.. البرلمان يشيد بمؤتمرات الشباب وباهتمام الرئيس بأجيال المستقبل (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جسر للتواصل مع الدولة.. البرلمان يشيد بمؤتمرات الشباب وباهتمام الرئيس بأجيال المستقبل (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، والذي يناقش القضايا الوطنية التي تشمل محاور إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وموازنة الدولة ٢٠١٩-٢٠٢٠، والإصلاحات الإدارية الهادفة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلية «التحول الرقمي- التسويق الحكومي»، والمشروعات القومية وانعكاس ذلك على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وفي هذا السياق، أشاد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بانعقاد منتديات الشباب، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل دوري، من أجل بناء جسر التواصل بين الشباب والقيادة السياسية، ودمجهم في الحياة السياسية، لخلق كوادر شبابيه جديدة للعمل السياسي، وتعريفهم بما يدور في المجتمع داخليا وخارجيا.

وأشار "عبدالفتاح" في تصريح خاص لبوابة الخليج 365، إلى أن منتدى الشباب منصه رائعه للتوصل بين الشباب المصري بكل طوائفه، والاستماع إلى أفكارهم ووجهات نظرهم، خاصة وأن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم وهو حريص كل الحرص على النهوض بالشباب والارتقاء بهم إلى أعلى مستوى لأنهم جيل الحاضر والمستقبل، مؤكدًا أن فوائد هذه المؤتمرات ستظهر في القريب العاجل.

وعن اختيار العاصمة الإدارية الجع لإقامة مؤتمر الشباب، قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها رمز لمصر الجديدة التي بنيت من جديد عقب ثورة ٣٠ يونيو في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى أنها فرصة كبيرة ليتعرف الشباب على حجم البناء والتنمية الشاملة التي تحققها الدولة لهم، ومواجهة الأفكار الهدامة التي تطلقها بعض القنوات المغرضه لمحو الصورة الجيده لمصر.

- منتديات الشباب جسر للتواصل مع الدولة

كما أشاد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية بانعقاد منتديات الشباب، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بشكل دورى، لبناء جسور تواصل بين الشباب والدولة لاستعادة حيويتها ونشاطها وتقدمها بين الأمم مثلما تتحرك الدولة على كافة المسارات فى شتى المجالات لبناء مصر الجديدة.

وأشار "القصبي"، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن مشكلة التواصل مع الشباب كانت موجودة من قبل، لكن منتديات الشباب كانت بمثابة فرصة عظيمة للدولة وللشباب لطرح الموضوعات والنقاشات بين المسئولين والشباب، ولتكون منصة رائعة فى التواصل مع شبابنا ولذلك أصبحت منتديات الشباب فكرة رائعة ورائدة وذات إنتاجية خاصة عند تطبيقها.

وأكد "القصبي" أهمية المؤتمر الوطنى القادم للشباب يومى الثلاثاء والأربعاء وخاصة مع تخريج أول دفعة لتأهيل الشباب الأفريقى من الأكاديمية الوطنية لتؤكد أن القاهرة عازمة على الانفتاح والعودة إلى الحضن الأفريقي لبناء القارة بأسس تدعم تغيير مساراتها نحو الأفضل.

- منتديات الشباب تخلق جوًا من الوطنية والانتماء

من جانبه قال اللواء شكري الجندي، عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن انعقاد منتديات الشباب، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل دوري، يؤكد مدى اهتمام الرئيس بالشباب وحرصه على النهوض والارتقاء بهم.

وأكد "الجندي" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" أن منتديات الشباب تحقق غرض التواصل المستمر بين الشباب والقيادة السياسية وما ينشده الرئيس السيسي، لأن هذه المنتديات تخلق جوا من الإنتماء والوطنية لدى الشباب تجاه القيادة السياسية، بالإضافة إلى توليد الإحساس بالمسؤولية، وأن الجميع يعمل من أجل إعلاء كلمة مصرنا الغالية على مستوى العالم.

Advertisements

وقال عضو مجلس النواب، إن اختيار العاصمة الإدارية لإقامة المنتدى، تعد فكره صائبه حتى يرى الشباب التطور الكبير الذي تشهده مصر على أرض الواقع، وأن يعلموا جيدا أن مصر قادرة على تخطي الصعاب، خاصة منذ ثورة ٣٠ يونيو التي غيرت المسار السياسي في مصر، وأصبحت على طريق التقدم والتنمية، مؤكدًا أن مصر أصبح بها أعلى معدل تنمية على الشرق الأوسط والعالم.

- اختيار العاصمة الإدارية لإقامة مؤتمر الشباب رسالة إلى العالم

كما قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمؤتمرات الشباب بشكل دورى يؤكد اهتمام الدولة بالشباب وأهمية التواصل معهم بشكل دائم وهو ما لم يتوافر فى العهود السابقة.

وأشار "أبو العلا"، إلى أن اختيار العاصمة الإدارية لإقامة مؤتمر الشباب فى دورته الحالية بمثابة رسالة للعالم إلى المصريين لديهم القدرة على الإنجاز على أرض الواقع والذى يتمثل فى العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات التى تشهدها مصر فى شتى المجالات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسى أكد منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة أن مصر لن تبنى إلا بالعرق والعمل، لافتا إلى أن الشباب كان لهم دورا كبيرا بالقترة الماضية تمثلت فى مقترحات تم تطبيقها ومشاركتهم فى كافة المحافل.

- السيسي يولي اهتماما بالبنية العمرانية للمدن الجديدة

وأكد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على اهتمام الرئيس السيسى بالبنية العمرانية للمدن الجديدة الجاري إنشاؤها وتنتشر فى كافة أقاليم الجمهورية، كالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وغرب قنا، وغرب أسيوط، وبئر العبد الجديدة بشمال سيناء، وغيرها.

وأشار "عامر"، فى بيان له اليوم الأحد، إلى الجهد المبذول من أجل إتمام تشييد مدن الجيل الرابع، فى إطار المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية فى مصر، والذى يستهدف زيادة مساحة المنطقة المعمورة من مساحة مصر، وتخفيف الازدحام عن المدن والمحافظات القائمة، ومجابهة الزيادة السكانية المضطردة.

وأضاف، أن العمل المكثف على إتمام المشروعات الجاري العمل بها فى مجال المرافق والطرق، والشهادات الدولية بإنجازها فى أوقاتها المحددة وفقًا للمعايير الدولية، تعد بمثابة شهادة دولية على قدرة مصر على إنجاز المستحيل.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن نجاح مصر فى البناء والتنمية، وسيرها على خطى الإصلاح الاقتصادى بخطوات ثابتة، لاسيما مواصلة العمل فى مشروع تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتوفير حياة كريمة للقاطنين بها.

ويعقد المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 30 إلى 31 يوليو الجاري، في حضور 1500 مدعو تتنوع فئاتهم لتمثل كافة فئات الشباب المصري، "شباب الجامعات وشباب الأحزاب وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب من المبدعين والمبتكرين، وشباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر"، كما يحضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة، والإعلاميين، ورجال الأعمال، وسفراء دول الاتحاد الأفريقي وبحضور رجال الدولة المصرية.