شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة حج «التضامن»: حالة ضيوف الرحمن مطمئنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن، جهودها المكثفة في استقبال أفواج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية، والبالغ عددها 12 ألف حاج، وتقديم كافة الخدمات لهم، إذ قال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن، إن غدا الاثنين سيشهد تفويج 1126 حاجًا إلى مكة المكرمة من محافظات القاهرة والغربية والفيوم، وتفويج حجيج البحر الأحمر من مطار الغردقة في إطار ما اتخذته الوزارة من إجراءات تنسيقية مع وزارة الطيران لاستخدام بعض المطارات الإقليمية في نقل الحجيج في رحلتى الذهاب والعودة، تيسيرا عليهم، كما سيشهد تفويج 819 حاجا من المدينة المنورة لمكة المكرمة. وأكد أن غرفة العمليات المشكلة في حالة انعقاد دائم على مدار اليوم، وأفراد لجان البعثة تم منحهم التسهيلات والإمكانات اللازمة لتسهيل عملهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة، موضحا أن حالة الحجيج مطمئنة وأنهم يتلقون الرعاية الكاملة من طاقم البعثة، ويتم الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579، مشيرا إلى أن مقر البعثة هو فندق الإيمان جراند بمكة المكرمة، والإيمان رويال بالمدينة المنورة.

وأشار عبدالموجود إلى أنه تم تكثيف الندوات واللقاءات لضيوف الرحمن للتوعية بمناسك الحج والعمرة والإجابة عن استفساراتهم من خلال وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بالشرح المُبسط لمناسك الحج والعمرة، وكذا توضيح الأركان والواجبات والمبطلات وكل ما يحتاجه حجاج بيت الله الحرام لمعرفته، وكذلك التوعية الصحية من حلال عدد من الإرشادات والتعليمات للحفاظ على صحتهم خلال أداء المناسك.