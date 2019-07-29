شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يعتمد خطة قبول دفعة جديدة بمصلحة الكفاية الإنتاجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خطة قبول دفعة العام التدريبى 2019-2020 بمراكز التدريب المهنى بمصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة للوزارة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية للالتحاق بمراكز التدريب المهنى للحصول على دبلوم التلمذة الصناعية المعادل لشهادة دبلوم المدارس الفنية الصناعية.

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وقال عمرو جمعة، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، إنه من المقرر قبول نحو 22 ألفًا و367 طالبًا بزيادة قدرها 5 آلاف و252 طالبًا وطالبة (بنسبة 31% عن العام الماضى)، مشيرًا إلى أن المصلحة بدأت بالفعل فى تلقى طلبات قبول الطلاب منذ الأسبوع الأول من الشهر الجارى وذلك حتى الوصول إلى الطاقة الاستيعابية لكل مركز.

وتتضمن شروط الالتحاق بمراكز سيارات إمبابة وكفر الزيات ومحرم بك فى الإسكندرية، والتى تدار بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، حصول الطالب على الشهادة الإعدادية دفعة 2018 /2019 بمجموع لا يقل عن 180 درجة، واجتياز اللياقة البدنية والمهنية والطبية، مشيرا إلى أن مركز سيارات إمبابة يستوعب 160 طالبًا، ومركز سيارات كفر الزيات يستوعب 160 طالبًا، ومركز سيارات محرم بك فى الإسكندرية يستوعب 230 طالبًا.

وتتطلب شروط التقدم للالتحاق والقبول بباقى مراكز التدريب المهنى الحصول على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية خلال العامين الحالى والسابق، والحصول على الدرجات التى يحددها تنسيق القبول لكل مركز على حدة، واجتياز القدرات المهنية والكشف الطبى، على أن تكون أولوية القبول بمهن الحاسب الآلى وسيارات المراكز الكورية ومهن CNC خراطة وماكينات ومهنة التبريد والتكييف للطلاب الأعلى مجموعًا.