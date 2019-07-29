شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: الزحف العمراني وراء انتشار الثعابين لا اختفاء الكلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن انتشار الثعابين في بعض القرى والمحافظات ليس سببه قتل الكلاب الضالة، إنما الزحف العمرانى الذي انتشر، خلال الفترة الأخيرة، مستدركة: «الكلاب الضالة لها شقان، الأول مُضرّ عندما يدخل على محمية طبيعية على سبيل المثال ويقتل السلاحف والحيوانات، أمّا الثانى فلابد من وجوده لإحداث توازن بيئى»، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس الآن أبحاثًا وتجارب استخدمتها دول أخرى للتخلص من الكلاب الضالة، دون الإضرار بالتنوع البيولوجى.

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وأعلنت «ياسمين»، خلال مؤتمر صحفى، أمس، تنفيذ خطة دمج القضايا البيئية بالمناهج الدراسية بدءًا من العام الدراسى المقبل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، من خلال تبسيط المصطلحات البيئية المعقدة، مثل «التصحر والتنوع البيولوجى والاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية» وهى مصطلحات ثقيلة لا يفهمها الجمهور العادى وأطفال المدارس.

وأضافت أن منظومة النظافة لم تختلف عن عهد الوزارة السابقة في البنود المتفق عليها وطريقة تنفيذها، إذ إن القطاع الخاص يساهم فيها بشكل كبير من خلال تشغيل مصانع تدوير المخلفات، بينما تؤدى هيئات النظافة والتجميل دورها في متابعة وتنفيذ المنظومة، من خلال إعداد «تطبيق» على الموبايل، يخدم المنظومة ويسهل عملية شرح الجمع والتوزيع وطرق التخلص، إضافة إلى عقود صيانة لـ 4 محافظات، بما يؤكد أن الصورة ليست قاتمة مثلما يدعى البعض، مشيرة إلى الانتهاء من البنية التحتية لـ5 محميات طبيعية، بشكل لا يضر بها، وإنشاء نوادٍ بيئية في عدد منها، للتعريف بثرواتها وكنوزها.

وأوضحت أن الوزراة تعمل منذ 4 أشهر على إنهاء استراتيجية خاصة للمخلفات الخطرة، سيتم إعلانها قريبًا، وتتضمن مراجعة جميع سجلات المخلفات الخطرة وإجراءات التخلص منها ومراجعة 15 ميناء على مستوى الجمهورية، تعبر من خلالها السفن، بالإضافة إلى أنها تستعد لموسم السحابة السوداء على قدم وساق خلال هذه الأيام، منوهة بأنه لا يمكن تعميم مشروع استبدال الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بأخرى قابلة للتحلل إلّا إذا تم توفير البدائل المناسبة.