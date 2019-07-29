شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب «علاء عز» نائبًا لرئيس الاتحاد الأورومتوسطى للتجارة والخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف الأورومتوسطية والأفريقية، إن الجمعية العمومية للاتحاد الأورومتوسطى للتجارة والخدمات، انتخبت الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، نائبًا أول للرئيس لدورة أخرى، حيث يجمع الاتحاد اتحادات الغرف من 28 دولة مطلة على البحرين الأبيض والأسود.

وقال «عز» في تصريحات صحفية، الأحد، إن «مصر تقود العلاقات الاقتصادية الإقليمية حيث يتولى أحمد الوكيل بشخصه رئاسة اتحاد غرف البحر الأبيض «اسكامى» الذي يجمع 500 غرفة تضم أكثر من 22 مليون شركة، وكذا اتحاد الغرف الأفريقية الذي تستضيفه مصر ويضم 43 اتحاد غرف لـ 43 دولة أفريقية تجمع 60 مليون شركة، إلى جانب كونه النائب الأول لاتحاد الغرف الإسلامية الذي يضم اتحادات الغرف لـ 57 دولة إسلامية بسوق يتجاوز 1،8 مليار مستهلك».

وأشار إلى أن «هذا بالإضافة إلى كون اتحاد الغرف المصرية أمين صندوق اتحاد الغرف العربية الذي يجمع اتحادات الغرف لـ 22 دولة عربية بسوق يتجاوز 400 مليون مستهلك، إلى جانب عضوية مجالس إدارات 34 غرفة عربية ومصرية مشتركة في الخمس قارات إلى جانب العلاقات القوية مع اتحادات الغرف القومية في مختلف دول العالم».