شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تعدّد مزايا بوابة العمرة المصرية: تكفل الحفاظ على حقوق المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت د. رانيا المشاط، وزيرة السياحة مساء الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بحضور حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، وناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي الموافق ٢٤ يوليو ٢٠١٩ على مشروع قرار بشأن إنشاء بوابة إلكترونية باسم «بوابة العُمرة المصرية»، على أن يتم إنشاؤها من خلال وزارة السياحة، بحيث تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي فيما يخص إجراءات العمرة.

وقالت الوزيرة إن هذا المشروع سوف يكفل الحفاظ على حقوق المعتمر المصري وشركات السياحة المصرية إلى جانب ضمان تنفيذ الدولة- ممثلة في وزارة السياحة- لدورها الرقابي، لافتة إلى أن المشروع هو نتاج عمل متواصل وتنسيق على كافة المحاور الأمنية والقانونية والفنية، مؤكدة على أن العمل الجماعى أصبح منهجا لوزارة السياحة في كافة الملفات، كما تقدمت الوزيرة بالشكر للجانب السعودي على تعاونهم مع الجانب المصري في هذا الملف، وتقدمت الوزيرة بالتحية لقطاع الشركات بالوزارة على دورهم الفعال لإنجاح مشروع بوابة العمرة المصرية .

وأوضحت الوزيرة أن غرفة الشركات ووكالات السفر سوف تقوم بتنظيم حملة إعلانية لتوعية المواطنين وتعريفهم ببوابة العمرة المصرية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن التطور التكنولوجي يعد الآن العنصر الحاسم في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيرةً إلى حرص الدولة على مواكبة هذا التطور في قطاع السياحة وهو ما يتسق مع محور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى الذي أطلقته الوزارة ويأتي هذا تنفيذا للمصفوفة الخاصة بالحج والعمرة الذي يعد جزءا أساسيا ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع والذى يهدف إلى الإشراف والمتابعة الدقيقة لموسم الحج والعمرة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحه؛ ويتضمن هذا البند عدة إجراءات تنفيذيه وهى إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة مع إطلاق صلاحيات لها تسمح بمرونة اتخاذ القرار وهو ما تم بالفعل، والإجراء الثانى وهو التنسيق لميكنة إجراءات الحج والعمرة بمصر وذلك للتيسير والتسهيل على المواطن المصرى ولتتواكب مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية، وهو ما يتم اليوم من خلال الإعلان عن بوابة العمرة المصرية ..

وأشارت الوزيرة إلى أهمية ميكنة إجراءات الحج والعمرة في مصر، وأنها أولت هذا الملف اهتمامًا بالغًا منذ توليها حقيبة السياحة حيث تم مناقشته خلال اجتماعها الأول مع اللجنة العليا للحج والعمرة، وتضافرت كافة الجهود لإنجاحه وأثمرت عن مشروع البوابة، وقالت أن بوابة العمرة المصرية بداية الطريق للتطور التكنولوجي في هذا المجال.

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وأكدت الوزيرة على أن بوابة العمرة المصرية تهدف إلى تنظيم سفر المعتمرين من خلال نظام الكترونى متكامل يربط بين وزارة السياحة وكافة الجهات المعنية بسفر المعتمرين المصريين حيث يتم من خلالها جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم من المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يضمن إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحلات العمرة من خلال وزارة السياحة وبمشاركة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، بالإضافة إلى أنه سيتم ربط هذه البوابة بجميع الوزرات المعنية بالسفر(وزارة الداخلية مصلحة الجوازات ووزارة الطيران المدنى ).

كما أوضحت الوزيرة أن هذا النظام له العديد من المزايا منها ضمان حق المعتمر في تنفيذ البرامج المتفق عليها مع الشركات المنظمة للعمرة، ومتابعة وضعه منذ الحجز وحتى عودته سالمًا إلى أرض الوطن، فضلاً عن ضمان حق الدولة (وزارة السياحة) في مراقبة هذا النظام وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا النظام يطبق في العديد من دول العالم وقد أثبت نجاحه؛ ومن هذه الدول أندونسيا وماليزيا.

من جانبه قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة حيث أوضح أن قرار انشاء بوابة العمرة المصرية يعتبر قرارا تاريخيا بالنسبة للمواطن ولقطاع السياحة وتقدم بالشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء لموافقته على هذا المشروع كما تقدم بالشكر لوزيرة السياحة لجهودها لإتمام هذا المشروع مؤكدا على أن هذا القرار يحافظ على كرامة واموال المعتمرين المصريين ويعطى العمل للمتخصصين، كما أشاد بالتعاون المستمر بين وزارة السياحة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

كما أضاف ناصر تركي، ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، مؤكدًا أهمية قرار انشاء بوابة العمرة المصرية الذي تماشى مع المتغيرات الأخيرة في هذا الملف، وتقدم بالشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء على هذا القرار مشيدا بدور وزيرة السياحة وحرصها على إيضاح كافة الأبعاد عند عرض الموضوع ومراعاة وجود العديد من الجهات في تنظيم العمرة، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى تصدر الضوابط المنظمة للحج تزامنا مع الضوابط المنظمة للعمرة.

وتابع أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكات السفر والسياحة المصرية أن بوابة العمرة المصرية سوف تتضمن كافة البيانات عن الشركات المنظمة للعمرة وبيانات المعتمر وأيضا ضوابط العمرة التي أقرتها وزارة السياحة وأنه سيكون هناك تطبيق عبر التليفون المحمول (موبايل أبليكيشن) يتيح للمعتمر تقديم الشكوى أو استغاثة مباشرة عبر البوابة وهو ما يعكس مسايرة التطور التكنولوجى الحالي.

ولفت إلى أن هناك العديد من الأهداف الواجب تحقيقها من خلال هذه المنظومة، منها ما يتعلق بالدولة مثل استحداث نظام إلكتروني يضمن لوزارة السياحة المصرية متابعة أعمال العمرة والمعتمرين، وتمكينها من التأكد من الخدمة المقدمة للمعتمرين والتي تم اعتمادها بالوزارة إلكترونيًا والتأكد من تطبيق الضوابط المنظمة لرحلات العمرة إلى جانب- تمكين وزارة السياحة من توقع وحصر المشاكل والعمل على حلها قبل وقوعها، واعتماد كود مرجعي لكل معتمر تم إنهاء إجراءاته داخل المنظومة.