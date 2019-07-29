شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة الأطباء»: تنازل منى مينا عن «انتخابات النقيب».. وغلق الباب الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس نقابة الأطباء، ولجنة انتخابات التجديد النصفى للنقابة، إن اللجنة مستمرة في تلقي التنازلات حتى الرابعة عصر الاثنين، مشيرًا إلى أنه سيجري إعلان القوائم النهائية للمرشحين 8 أغسطس المقبل.

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وكشف «عبدالحميد» في تصريحات صحفية، الأحد، عن تنازل مرشح واحد على مستوى النقيب، وهي الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة، و٥ مرشحين على عضوية المجلس تحت السن، وهم الدكتور حلمي السويدي، والدكتور أحمد على، والدكتور محمود التومي، والدكتور شهاب أحمد محمود، والدكتور هشام سويلم.

وأضاف أنه «تنازل الدكتور محسن جورج، والدكتور وائل حلبص، على مستوى عضوية مجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى ٢ مرشحين على مستوى شرق الدلتا، و٤ على مستوى شمال الصعيد، و٢ على مستوى قطاع القاهرة، من بينهم الدكتورة منى مينا».

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي للنقابة، تأتي بعد انتهاء مدة نصف أعضاء مجالس النقابات، والنقيب العام، ونقباء النقابات الفرعية، وفتح باب الترشح على هذه المقاعد على مستوى الجمهورية، وكانت اللجنة أعلنت عن إجراء الانتخابات يوم 11 أكتوبر، وترشح 21 مرشحًا على مقعد النقيب، وبتنازل «مينا» أصبح عدد المرشحين للمنصب 20.