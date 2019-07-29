شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. تفاصيل إرسال 9 واعظات من الأوقاف مع بعثة الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة وفاء عبد السلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، تفاصيل سفر الواعظات لأول مرة في بعض الحج.

وقالت «عبدالسلام»، خلال لقاء تليفزيوني، إن وزارة الأوقاف قررت هذا العام ولأول مرة إرسال 9 واعظات، مع بعثات الحج الخاصة بالتضامن والداخلية، بواقع 3 واعظات لحج التضامن، و6 واعظات لحج الداخلية.

وبررت الواعظة بالأوقاف سبب إرسالهن بأن بعض النساء يستحيين من سؤال الواعظ، وقد لا يجيبهن بشكل دقيق ومعبر عن فحوى السؤال، ومن هنا جاءت فكرة إرسال الواعظات مع البعثات الرسمية للحج.