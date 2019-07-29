شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. تفاصيل إرسال 9 واعظات من الأوقاف مع بعثة الحج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الدكتورة وفاء عبد السلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، تفاصيل سفر الواعظات لأول مرة في بعض الحج.
وقالت «عبدالسلام»، خلال لقاء تليفزيوني، إن وزارة الأوقاف قررت هذا العام ولأول مرة إرسال 9 واعظات، مع بعثات الحج الخاصة بالتضامن والداخلية، بواقع 3 واعظات لحج التضامن، و6 واعظات لحج الداخلية.
وبررت الواعظة بالأوقاف سبب إرسالهن بأن بعض النساء يستحيين من سؤال الواعظ، وقد لا يجيبهن بشكل دقيق ومعبر عن فحوى السؤال، ومن هنا جاءت فكرة إرسال الواعظات مع البعثات الرسمية للحج.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. تفاصيل إرسال 9 واعظات من الأوقاف مع بعثة الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.