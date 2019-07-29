شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الجندي: لا يجوز الاستدانة للذهاب إلى الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، عالم أزهري، إن الحج فريضة سامية يجد الإنسان فيها متعة روحية، لا تعادلها أي متعة أخرى.

وأضاف «الجندي» خلال لقاء تليفزيوني: «متعة الحج تكمن في أن الإنسان يقطع علاقته بحياته التقليدية، وتتصل نفسه بالله، عبر الصلاة والطواف وجميع أركان الفريضة».

وأضاف: «لا يجوز أن يجبر الفرد نفسه على الاستدانة من أجل الحج، كون الفريضة مرتبطة بالاستطاعة المالية والبدنية»، وأردف: «صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان، فإذا كان هناك تيقن أن جسم الإنسان سيتعرض لضرر بدني بالسفر إلى الأراضي المقدسة، فلا يجوز أداء الفريضة، كون الله لا يريد المشقة بعباده».