شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الجندي: لا يجوز الاستدانة للذهاب إلى الحج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أسامة فخري الجندي، عالم أزهري، إن الحج فريضة سامية يجد الإنسان فيها متعة روحية، لا تعادلها أي متعة أخرى.
وأضاف «الجندي» خلال لقاء تليفزيوني: «متعة الحج تكمن في أن الإنسان يقطع علاقته بحياته التقليدية، وتتصل نفسه بالله، عبر الصلاة والطواف وجميع أركان الفريضة».
وأضاف: «لا يجوز أن يجبر الفرد نفسه على الاستدانة من أجل الحج، كون الفريضة مرتبطة بالاستطاعة المالية والبدنية»، وأردف: «صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان، فإذا كان هناك تيقن أن جسم الإنسان سيتعرض لضرر بدني بالسفر إلى الأراضي المقدسة، فلا يجوز أداء الفريضة، كون الله لا يريد المشقة بعباده».
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