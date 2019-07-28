شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة تواجه الخطوط الجوية القطرية.. الدوحة تنقل إرهابيين للانضمام إلى طالبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن كل يوم تتكشف المزيد من الأدلة والبراهين التي تؤكد تمويل الدوحة للإرهاب، حيث استخدم تنظيم الحمدين الحاكم في قطر كل أدوات الدويلة الخليجية، لخدمة المخطط التخريبي، حيث تولت الخطوط الجوية القطرية مهمة نقل الإرهابيين وممولي الإرهاب.

ونقل الموقع التابع للمعارضة القطرية، عن صحيفة "إنر سيتي بريس" تأكيدها أن قوات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ـ ألقت القبض على مواطن أمريكي يدعى دلوار محمد حسين، قبل سفره من مطار جي إف كينيدي في نيويورك عبر الخطوط الجوية القطرية، التي تنقل كل إرهابيي ومتطرفي العالم، إلى أفغانستان للالتحاق بتنظيم طالبان.

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وأوضح موقع "قطريليكس"، أنه بعد إلقاء القبض عليه قبل إقلاعه عبر رحلة الخطوط الجوية القطرية، مثل دلوار محمد حسين أمام قاضي محكمة المنطقة الجنوبية "ساوثرن ديستريكت" في نيويورك، حيث تم اتهامه بمحاولة توفير الدعم المادي للإرهاب.

ولفت التقرير ، إلى أن رحلات الخطوط الجوية القطرية شهدت إلقاء القبض على عدد من المطلوبين أمنياً الذين يخططون للسفر للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى، خلال السنوات القليلة الماضية عبر مطارات أوروبا والولايات المتحدة، وهو ما يؤكد دوما ضلوع تنظيم الحمدين بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم الإرهاب.