شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيروسات الكبدية" تفوز بجائزة الصحة العالمية فى مجال الصحة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية، بديوان عام وزارة الصحة، بجائزة منظمة الصحة العالمية، لإقليم شرق المتوسط، باعتبارها إدارة مؤثرة فى مجال الصحة العامة.

وتأتى الجائزة، بعد نجاح مبادرة 100مليون صحة فى الكشف عن فيرس سى، والأمراض غير المعدية، مثل السكر والضغط والسمنة.

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وقال الدكتور راضى حماد، مدير الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية، بديوان عام وزارة الصحة، إن حملة 100 مليون صحة ستظل محطة يقف عندها التاريخ الصحى العالمى للعقود القادمة، وتابع: هذا الانجاز وليد فكر وإبداع مؤسسة الرئاسة، وأستفاد منه ملايين من الشعب المصرى، فقد فحصت الوزارة ما يزيد عن 55 مليون مواطن و علاج المصابين منهم.

جدير بالذكر، أن الأجراءات الوقائية تعمل بشكل مستمر للحد من منع الاصابة بالمرض وهى عديدة و منها ترصد المرض و مكافحة العدوى و الحقن الأمن و مأمونية وسلام نقل الدم و التوعية.

وتهدف وزارة الصحة والسكان، لتعميم أستخدام السرنجات الأمنة بالمنشأت الصحية، 2020 ، كإجراء وقائى للحد من انتقال الأمراض .