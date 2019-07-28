تنقلات أمن القاهرة.. "الدربي" رئيسًا لمباحث الشرق و"الشرقاوي" لقطاع الجنوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: أجرى اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة حركة تنقلات ضباط المباحث. وشملت الحركة تولي العقيد حازم الدربي، رئاسة مباحث قطاع الشرق، والعقيد عمرو إبراهيم لقطاع مباحث القاهرة الجديدة، والعقيد عبدالعزيز سليم، لقطاع الشمال. وشلمت الحركة كذلك تولي العقيد محمد الشرقاوي رئاسة قطاع الجنوب، والعقيد عبدالفتاح القصاص لقطاع مباحث غرب القاهرة. Advertisements وأعلنت وزارة الداخلية حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة. اقرأ أيضًا: بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات وزارة الداخلية

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