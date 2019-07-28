حبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر بتهمة سرقة مجوهرات من شقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة قسم الجيزة، مساء اليوم الإثنين، بحبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة مجوهرات من شقة الفنانة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سرقة مجوهرات ذهبية وماسية من شقة الفنانة شيرين سيف النصر حيث تبين أن صديقتها وراء ارتكاب الجريمة وأعاد رجال المباحث جزء من المسروقات.

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة إخطارا ببلاغ الفنانة شيرين سيف النصر تفيد اكتشافها سرقة كمية من مصوغاتها الذهبية والماسية، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

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تبين من المعاينة التي أجراها ضباط المباحث برئاسة المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث للقسم الجيزة عدم وجود كسر أو أثار عنف بمنافذ الشقة ما يؤكد مشروعية الدخول.

نجحت التحريات من خلال فحص المترددين على الشقة في التوصل إلى هوية المتهمة والتي تبين أنها صديقة للفنانة وتتردد على شقتها واستغلت تواجدها بشقتها واستولت على المجوهرات من غرفة نومها.

ألقت قوة أمنية القبض على المتهمة وأحالتها للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.