نشرة الحوادث المسائية.. المشدد لـ"اللبان" وبلاغ ضد علاء مبارك وتعذيب طفلة بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

المشدد 15 سنة لـ"اللبان" في الكسب غير المشروع

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الأحد، بمعاقبة جمال الدين اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة بالسجن المشدد 15 سنة في اتهامه بالكسب غير المشروع.

مأساة الطفلة "ملك" بالعجوزة

لم يكتف "أحمد" بوصلة ضرب لطفلة زوجته "ملك" التي فارقت الحياة بين يديه متأثرة بإصابتها بالجسم، وقرر التنصل من جريمته فألقى جثة الملاك البرئ من أعلى الطابق الثالث ليبدو الأمر سقوط من علو إلا أن مفتش الصحة بالمستشفى كشف المستور.

بلاغ يتهم علاء مبارك بتعمد الإساءة للدولة المصرية

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أحُيل بلاغ مُقدم للنائب العام، ضد علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، اتهم فيه بإثارة الرأي العام والتضامن مع الجماعة الارهابية في هز الثقة بسمعة الدولة، إلى نيابة أمن الدولة للفحص، حسب مُقدم البلاغ.

تأجيل محاكمة متهمي قضية "جبهة النصرة"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "جبهة النصرة"، لجلسة 16 أغسطس المقبل، لاستكمال فض الأحراز.

سرقة شقة شيرين سيف النصر

كشفت جهود البحث والتحري لرجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، عن ملابسات جديدة في واقعة سرقة شقة الفنانة شيرين سيف النصر.

تأجيل أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي وشريكتها بتهمة غسل الأموال

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقًا وشريكتها الموظفة بشركة طيران في اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه.