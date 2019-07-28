"جوازات السعودية" تتواصل مع الحجاج بأكثر من 10 لغات مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
وفرت المديرية العامة السعودية للجوازات، ممثلة في معهد الجوازات، عدداً من الطلبة الذين يتحدثون أكثر من (10) لغات مختلفة كاللغة الإنجليزية والإسبانية والإندونيسية واليابانية والفارسية والأوردو والتركية وغيرها من اللغات في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وصالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك لتسهيل التواصل والتعامل مع الحجاج بلغاتهم الرئيسية.
وبحسب بيان اليوم صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، فقد سَخَّرَّت المديرية العامة للجوازات هذه الجهود في إطار تطوير العمل وتحسين التواصل مع حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى تقديم جميع الإمكانات اللازمة، التي تساعد على إنهاء إجراءات دخول الحجاج لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
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