أخبار مصر | سعود الغربي: خليجون في حب مصر تقدم رؤية خلاقة لمستقبل واعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعود الغربي: خليجون في حب مصر تقدم رؤية خلاقة لمستقبل واعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سعود الغربي مؤسس جمعية خليجيون في حب مصر، إننا مدركين بأن قيادة البلدين ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترسخ العمل بين البلدين وتقدم له كل التسهيلات لنجاح البلدين في صناعة مستقبل واعد.

وأضاف الغربي، أن جمعية خليجيون في حب مصر تقدم رؤية خلاقة أصبحت تقود المنطقة ككل ودليل وجود رؤية ممثلة لدي الأشقاء المصريين وكلا البلدين تحدي وإصرار لصناعة مستقبل واعد لشعوبها وشعوب المنطقة وتعرض الجمعية اليوم عرض يزخر بالخبرات الإعلامية ومهنية متنوعة.

واستكمل سعودي ونقدم الشكر للشريك الاستراتيجي طيران ناس للأعمال الوطنية وما تحققه من مسؤولياته الإجتماعية كشركة رائده لي خدمة المجتمع والمنطقة، وستكون هذه الندوة انطلاقة لعمل مشترك نوعي وتكامل مهني سيكون مميزا علي مستوي العالم العربي.

جاء ذلك خلال ندوة أقامها خليجيون في حب مصر، والتي تدور حول العلاقات المصرية السعودية، وذلك بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى من الإعلاميين والخبراء، تحت عنوان "السعودية ومصر.. رؤية مشتركة ومستقبل واعد"، وذلك بمقر الجمعية، بالمهندسين.