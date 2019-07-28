أخبار مصر | الصحة: "البعثة الطبية للحج" تقدم خدماتها الوقائية والعلاجية لأول فوج من حجاج "التضامن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة: "البعثة الطبية للحج" تقدم خدماتها الوقائية والعلاجية لأول فوج من حجاج "التضامن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت اليوم البعثة الطبية للحج، حجاج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في أول يوم لهم بمكة المكرمة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أن البعثة الطبية للحج حرصت على استقبال أول فوج من الحجاج المصريين التابعين لوزارة التضامن عند وصولهم لمقر إقامتهم بمكة المكرمة، قادمين من المدينة المنورة، وآخرين من مصر، حيث كان في استقبالهم الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، والدكتور هشام مسعود، رئيس شعبة مكة، وفريق من الطب الوقائي.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، إلى أن عدد حجاج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي هذا الموسم بلغ حوالي 13 ألف حاج، حيث تم استقبالهم منذ وصولهم إلى مكة بفرق من أعضاء البعثة الطبية، وتم توجيه عدد من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها خلال موسم الحج للوقاية من الأمراض المعدية وهم في الأتوبيسات، ثم تم توزيع مطويات وكتب إرشادية عليهم تتضمن نصائح طبية هامة، كما تم توزيع "ماسكات" على جميع الحجاج، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح وتجهيز عيادتين طبيتين لهم بمقر إقامتهم، بهما كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح "ضاحي" أن الفريق الطبي أكد على جميع الحجاج بأن يبلغوا عن أي حالات فشل كلوي، وأورام، أو من أجريت له جراحة دقيقة، حتى يتم متابعتهم دوريًا وتوفير كافة الرعاية الطبية لهم، مؤكدًا على أن البعثة الطبية للحج لا تتوانى في تقديم أي خدمة صحية للحجاج المصريين، وتعمل ليل نهار لخدمة ضيوف الرحمن.