أخبار مصر | برلماني: منتديات الشباب تخلق جوًا من الوطنية والانتماء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: منتديات الشباب تخلق جوًا من الوطنية والانتماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء شكري الجندي، عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن انعقاد منتديات الشباب، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل دوري، يؤكد مدى اهتمام الرئيس بالشباب وحرصه على النهوض والارتقاء بهم.

وأكد "الجندي" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" أن منتديات الشباب تحقق غرض التواصل المستمر بين الشباب والقيادة السياسية وما ينشده الرئيس السيسي، لأن هذه المنتديات تخلق جوا من الإنتماء والوطنية لدى الشباب تجاه القيادة السياسية، بالإضافة إلى توليد الإحساس بالمسؤولية، وأن الجميع يعمل من أجل إعلاء كلمة مصرنا الغالية على مستوى العالم.

وقال عضو مجلس النواب، إن اختيار العاصمة الإدارية لإقامة المنتدى، تعد فكره صائبه حتى يرى الشباب التطور الكبير الذي تشهده مصر على أرض الواقع، وأن يعلموا جيدا أن مصر قادرة على تخطي الصعاب، خاصة منذ ثورة ٣٠ يونيو التي غيرت المسار السياسي في مصر، وأصبحت على طريق التقدم والتنمية، مؤكدًا أن مصر أصبح بها أعلى معدل تنمية على الشرق الأوسط والعالم.

ويعقد المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 30 إلى 31 يوليو الجاري، في حضور 1500 مدعو تتنوع فئاتهم لتمثل كافة فئات الشباب المصري، «شباب الجامعات وشباب الأحزاب وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب من المبدعين والمبتكرين، وشباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر»، كما يحضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة، والإعلاميين، ورجال الأعمال، وسفراء دول الاتحاد الأفريقي وبحضور رجال الدولة المصرية.