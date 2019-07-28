أخبار مصر | حسين زين يلتقي العاملين بقطاع الهندسة الإذاعية بـ'الوطنية للإعلام'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين زين يلتقي العاملين بقطاع الهندسة الإذاعية بـ'الوطنية للإعلام' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قيادات قطاع الهندسة الإذاعية والعاملين به، وعلى رأسهم المهندسة مرفت حسن رئيس القطاع؛ لمناقشة العديد من الأمور المُتعلقة بالعمل، واستعراض خطة القطاع المستقبلية، لتطوير وتحديث مراكز الإرسال والبث المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية ، والدفع بتحسين جميع الخدمات الهندسية والتقنية، التي يقدمها القطاع لمختلف لقطاعات الهيئة.

ووجه الحضور الشكر لرئيس الهيئة، مؤكدين دعمه المتواصل للقطاع، وتحفيزه لهم للقيام بإنجاز المهام على أكمل وجه، والذي أكد لهم استمرار هذا الدعم، وتذليل كافة العقبات، في سبيل تحقيق القطاع لكافة أهدافه التي تخدم مصلحة العمل والعاملين بالقطاع.

كما أعرب حسين زين عن تقثه الكاملة في جميع العاملين بالقطاع، موجهًا الشكر والتحية لهم على ما يبذلوه من جهد عظيم في تقديم كافة الدعم التقني والهندسي للقطاعات البرامجية.

كما أثنى "زين" على الجهد الذي بُذل خلال الفترة الماضية، من تحديث وتطوير لمراكز البث والإرسال، لتقوية البث الأرضي الرقمي لنقل بطولة كأس الأمم الإفريقية.