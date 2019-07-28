أخبار مصر | صلاح حسب الله يؤكد من مطروح على دعم الرئيس لتحقيق التنمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح حسب الله يؤكد من مطروح على دعم الرئيس لتحقيق التنمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الحزب مُستمر على نهجه وسياسته التى بدأها من خلال تواجده بين الجماهير والتنسيق والتعاون الحقيقى مع جميع الأجهزة التنفيذية في حل المشكلات والقضايا الجماهيرية ومواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا ودعم جميع سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسى ودعم جهود صقور وبواسل القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة ظاهرة الارهاب الأسود في هذه المرحلة الفاصلة فى تاريخ مصر بعد نجاح الرئيس السيسى فى تثبيت أركان الدولة المصرية وإعادة بناء جميع مؤسساتها من جديد والانطلاق نحو تحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى غير المسبوقة في تاريخ مصر الحديث.

وأضاف حسب الله، خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده الحزب على هامش افتتاح مقر جديد للحزب بمطروح، أننا ملتزمون بخدمة مواطني المحافظة وأن الدور الوطني للحزب هو العمل على توصيل صوت المواطن المطروحي وشكواه إلى الجهات التنفيذية مع طرحه للأفكار والحلول والعمل على تجميع الرؤى لخدمة أفضل لأهالي المحافظة، مشيرا إلى أنه خلال لقائه مع اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح وجد منه استجابة كاملة للتعاون مع الحزب فى جميع القضايا التى تهم أهالينا على مستوى محافظة مطروح.

وأكد حسب الله على أهمية دعم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للديقراطية وأهمية السير في طريق التنمية وخاصة في المحافظات الحدودية، موجها التحية والشكر للمواطن المطروحي والمرأة والشباب على وطنيتهم ودعمهم للدولة المصرية وجيشها وشرطتها وبعث برسالة تأكيد وتأييد كاملين للزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروعه الوطنى للرقي بالدولة المصرية.

كما أكد أن الحزب هو أحد المنابر الوطنية للدفاع عن الدولة والمواطن.

وشارك فى المؤتمر الجماهيري الحاشد أحمد مهنى الأمين العام وطلعت القواس نائب رئيس الحزب والدكتور أحمد بيومي الأمين العام المساعد والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم واللواء طيار أمين راضي عضو المكتب السياسي للحزب ومؤمن السيد أمين الاتصال السياسي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب وقيادات الحزب المركزية وأمناء المحافظات والقيادات التنفيذية في محافظة مطروح من التعليم والصحة والاسكان والشباب والرياضة.