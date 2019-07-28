شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: تعيين قيادات جديدة بجامعات جنوب الوادي وسوهاج والمنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في 3 جامعات. وقال «عبدالغفار»، في بيان، الأحد، إن القرارات تشمل تعيين الدكتور يوسف أحمد غرباوي رئيسًا لجامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد محمد سليمان، نائبًا لرئيس جامعة سوهاج لشؤون للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود محمد المليجي، نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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