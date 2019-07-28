شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض مجموع القبول في الثانوي العام بكفر الشيخ إلى 220 درجات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صدق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الأحد، على تخفيض مجموع القبول في الثانوي العام من 225 إلى 220 درجة.
جاء القرار بناءً على نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، واستجابة لأهالي محافطة كفرالشيخ، وعدد الطلاب الذين قدموا في مرحلة تعليم الثانوية العامة، نظراً للطلبات المقدمة من الأهالي، بالتنسيق مع الدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، في إعادة أجهزة التابلت والربط الإلكتروني مع وزارة التربية والتعليم.
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