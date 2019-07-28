شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة 6 أكتوبر تفوز بالمركز الأول في ريادة الأعمال بألمانيا عن تنمية زراعة الياسمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز فريق إيناكتس- جامعة 6 أكتوبر، بالمركز الأول في المسابقة العالمية لدعم ريادة الأعمال والإسهام في تنفيذ مشروعات التنمية، وذلك في فرانكفورت بألمانيا.

واستطاع فريق إيناكتس- جامعة 6 أكتوبر، والذي يمثل مصر التغلب على فرق من ٤ جامعات من دول (ألمانيا- تونس- المغرب – أوكرانيا)، وقد جاء المركز الأول تتويجاً لجهود مشروع تنمية زراعة الياسمين في قرية «شبرا بلولة» وهي إحدى القرى المصرية ويطلق عليها قريه الياسمين، والتي استطاع فريق اناكتس جامعة 6 أكتوبر الاستفادة من المخلفات الناتجة من النباتات الزراعية بها من خلال تحويلها إلى ورق يمكن استخدامه في الأغراض المختلفة لإضافة أحد الحلول المبتكرة للحفاظ على الأشجار والتوازن البيئي.