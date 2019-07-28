شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة نجاح 89.7%؜.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، الأحد، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018-2019م، بنسبة نجاح بلغت 89.7%؜، مقدمًا التهنئة للطلاب الناجحين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في بيان، أن عدد المتقدمين لامتحان الدور الثاني بالشهادة الإعدادية بلغ 9892 طالبا وطالبة، تغيب منهم 849 طالبا وطالبة، وحضر منهم الامتحانات 9043طالبا وطالبة، ونجح منهم 8924 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 89.7%.

وجاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمحاسب على الطباخ، مدير إدارة الشؤون المالية.