شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«الأطباء البيطريين» يكشف أهمية تصدير الأدوية البيطرية لإفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن مبادرة «مصر في قلب أفريقيا» لتصدير الأدوية البيطرية فكرة قوية وتتماشى مع توجه القادة السياسية نحو فكرة التصدير ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأضاف «العبد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «دنيا الدواجن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أنه «يتمنى تبني هذه المبادرة في جميع المجالات الصناعية والزراعية والاتجاه نحو التصدير، نظرا لأنه مستقبل هذا البلد»، مشيرا إلى أن التصدير يساعد على توفير الكثير من فرص العمل وتوفير العملات الأجنبية داخل البلاد.