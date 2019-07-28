شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي في قضية غسل الأموال لـ24 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندربة سابقًا وشريكها الموظف بشركة الطيران في ارتكابهما جريمة غسل الأموال بقيمة 500 ألف جنيه، لجلسة 24 سبتمبر المقبل للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد.

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كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تنحت عن نظر محاكمة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية سابقا، في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه، وقررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لسابق الدائرة نظر القضية الأساسية قضية الرشوة برئاسة المستشار الدكتور أسامه أنور جامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبدالمجيد ومدحت فاروق.

كان المستشار محمد فودة، المحامي العام الأول لنيابة الشؤون المالية والتجارية، أحال المتهمتين للمحاكمة لارتكابهما جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولى الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة، وكيل أول النيابة، وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ، ثم سلمته للمتهمة الثانية، وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال ثم حررت المتهمة توكيلا للخولي للتصرف في الأموال.