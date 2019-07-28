شكرا لقرائتكم خبر عن منسق «تصدير الأدوية البيطرية» لأفريقيا يكشف تفاصيل المبادرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالله محمد، منسق مبادرة تصدير الأدوية البيطرية لأفريقيا، إنه سيتم تنظيم مؤتمر كبير في 15 أو 16 أكتوبر القادم للكشف عن كافة تفاصيل هذه المبادرة ورؤيتها، موضحا: «إحنا محتاجين نخترق السوق الأفريقية من خلال تصدير الأعلاف أو الأدوية البيطرية أو مستلزمات الدواجن».

وأضاف «محمد»، خلال لقائه في برنامج «دنيا الدواجن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أن المؤتمر سيضع خطة الخمس سنوات القادمة الذي سيوضح شكل الشركات المصنعة للأعلاف أو الأدوية ومساعدتها في اختراق السوق الأفريقية، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى إلى الريادة في الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى أن أفريقيا سوق كبيرة وجاذبة للاستثمار.