شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«الزراعة» يعلق على مبادرة تصدير الأدوية البيطرية لأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور عبدالعزيز إمام، مدير عام الأعلاف بوزارة الزراعة، على مبادرة تصدير الأدوية البيطرية لأفريقيا قائلا إنها «فكرة ممتازة تساعد على تصدير منتجاتنا إلى الخارج وتشغيل المصانع وإنتاج منتجات تنافس المنتجات العالمية».

وأضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «دنيا الدواجن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أنه يجب دراسة هذه المبادرة والتحضير إليها جيدا وإخراج منتج قوي ثم التصدير إلى الخارج، مؤكدا أن وزارة الزراعة تشجع عملية التصدير إلى الخارج وستكون هناك سهولة في إخراج التصاريح، إضافة إلى أنه سيكون هناك تعاون كبير بين المستثمر والوزارة.