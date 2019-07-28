شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من غلق الباب.. قائمة التنازلات لمرشحين بإنتخابات نقابة الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بالنقابة، إنه خلال 3 أيام من فتح باب التنازلات بين المرشحين علي كافة المقاعد النقابية، بالنقابة العامة، تلقت اللجنة 16 تنازل.

وأضاف عبد الحميد، أن غدا الأثنين 29 يوليو 2019، أخر أيام تلقى اللجنة للتنازلات بين الأعضاء المُرشحين على كافة المقاعد سواء على مقعد النقيب العام أو النقباء الفرعيين، أو عضوية مجلس النقابة العامة، أو مجالس النقابات الفرعية. وأوضح عبد الحميد، أنه من المقرر أن يتم إعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين على كافة المقاعد فى 8 أغسطس المقبل، على أن يتم إجراء العملية الانتخابية فى الأسبوع الثانى من أكتوبر المقبل، الجمعة 11 اكتوبر 2019. وكانت اللجنة قد أعلنت نتائج الطعون ضد أسماء المُرشحين بكافة المحافظات، على مختلف المقاعد النقابية، بالنقابة العامة والفرعيات. Advertisements



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل ساعات من غلق الباب.. قائمة التنازلات لمرشحين بإنتخابات نقابة الأطباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.