شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء: ختان الإناث فى مصر اعتداء على جسد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول حكم ختان الإناث، جاء نصه :"هل ختان الإناث حرام أم حلال".

وقال الشيخ محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى بث مباشر للإجابة على أسئلة المتابعين، إن ختان الإناث بالصورة التى يتم به الآن فى مصر فيه اعتداء على جسد المرأة وبالتالى هو حرام وليس بجائز".