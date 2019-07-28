شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأكل مجانا فى أول يوم بمشروع "شارع 306" بمساكن شيراتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتاحت شركة أسواق مصر إكسبريس، التابعة لصندوق تحيا مصر، المشغلة لمشروع 306 المأكولات والمشروبات مجانا، للجمهور فى أول يوم عمل للمشروع، لتشجيع الجمهور على زيارته، حيث استمر العرض حتى السابعة مساءا.

وقال المهندس أسامة الشافعى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن إتاحة المأكولات والمشروبات بالمجان كان احتفالا بافتتاح ثان مشروع للشركة فى القاهرة، والخامس بالجمهورية، مشيرا إلى أن هناك مشاريع سيتم افتتاحها قريبا فى الدقى والمعادى والسويس، وذلك ضمن خطة الدولة لتشغيل الشباب وتنمية مشروعاتهم الصغيرة.

وفى السياق قدمت فرقة موسيقية، عرضا بجوار سيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كما قدمت عرضا موسيقيا لزوار المشروع، الذى شهد اقبالا كبيرا فى اول يوم عمل له.