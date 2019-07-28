شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الكاثوليكية للتعليم المسيحى تستعد للأحتفال باليوبيل الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الهيئة الكاثوليكية للتعليم المسيحي في الشرق الأوسط استعداداتها للاحتفال باليوبيل الذهبى لتأسيسها الذى يحل عام 2020 إذ اختتمت الهيئة دورتها الرابعة والعشرين فى جامعة الكسليك ببيروت أمس، برئاسة الأب كلود ندره رئيس الهيئة

شارك بالحضور فى اجتماعات تلك الدورة أعضاء يمثلون دول مصر و العراق و وفلسطين والأردن والإمارات وسوريا ولبنان ، وأثناء جلسات المؤتمر عرضت الدول المشاركة تقارير لتبادل الخبرات فيما بينها بالإضافة محاضرات تثقيفية لحوالي 80 معلم من الدول المشاركة.

فى سياق أخر، يواصل بطريرك الكاثوليك الانبا إبراهيم إسحق ، زيارته الرعوية لمحافظة المنيا والتى تستمر حتى الثلاثاء المقبل إذ افتتح اليوم كنيسة جديدة بقرية تابعة لمركز ملوى برفقة سفير الفاتيكان بالقاهرة ومطران المنيا ومطران سوهاج وعدد من آباء الكنيسة الكاثوليكية