شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية: 28 ألف تظلم لطلاب الثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن عدد المواد المطعون عليها بلغ 28150 تظلم ، وقد بلغ عدد الطلاب الذين تعرفوا على أوراق إجابتهم بالإدارات التعليمية 8140 طالبًا، وتصدرت الشرقية قائمة الأعلى عددًا في الطعون حيث بلغت الطعون فيها عدد 5800 طعن، يليها الدقهلية 3534طعنًا، يليها كفر الشيخ 2885طعنًا، ويليها البحيرة 2640طعنًا، ويليها الغربية 2543طعنًا، والمناطق الأقل طعنًا هي شمال وجنوب سيناء وبور سعيد والبحر الأحمر ومطروح والسويس والوادي الجديد .

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، أنه بدأت أعمال مراجعة الأوراق المطعون عليها أمس السبت، وسبق ذلط اجتماعًا موسعًا مع المستشارين والموجهين المرشحين لهذه المهمة، وتم مراجعة ومناقشة التعليمات القانونية لعملية التصحيح، وتم التشديد على الالتزام بالتعليمات والالتزام بالوقت المخصص للعمل، والانتظام في المواعيد وعدم التسرع في مراجعة الأوراق والحفاظ على سرية العمل، ووضع مصلحة الطالب وإعطائه حقه نصب الأعين.

وأكد على خليل ، أنه تم اختيار المستشارين والموجهين بعناية فائقة بناء على توجيهات الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، حيث لم يكتف بمستشاري القطاع فقط بل حرص على مساهمة أفضل وأمهر العناصر من الموجهين من خارج القاهرة، وعملًا على راحتهم فقد تم توفير الإقامة والإعاشةالمريحة داخل القاهرة، لتأدية أعمالهم في حالة طيبة تنعكس بالإيجاب على مصلحة الطالب.

Advertisements

من جانبه قال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، أنه قد تم تصحيح عدد 1926 ورقةً من المطعون عليها من المواد العلمية والأدبية، مبينًا أنه مازالت منظومة الطعون تعمل من خلال 198 إدارة تعليمية بكل جدية ونشاط، ومازالت تقارير الطلاب تصل إلى مقر الكنترول بانتظام مما يعمل على سرعة ودقة الأداء من خلال الكوادر البشرية، التي تواصل الليل بالنهار لنجاح المنظومة، التي هدفها راحة الطلاب وأولياء أمورهم، موضحًا أن هذه المنظومة قد بدأها فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر.

وأوضح الشيخ عبدالعظيم ، أن سبب زيادة الطعون هو وجود عدد 198 مقرًا في جميع عواصم المدن بجميع أنحاء الجمهورية، وجاهزية فرق العمل والاستعداد التام لاستقبال الطلاب وسرعة الأداء، وقرب مقر الإدارة من سكن الطلاب، كل ذلك أسهم في زيادة أعداد الطعون، وهذا أمر غير مقلق، حيث إن هدفنا وصول الطالب لحقه وعدم معاناته في الحصول عليه، وبكل شجاعة ودون مواربة نعطي الطالب حقه في الطعن مهما كانت درجاته التي يستحقها في الطعن، مشددًا أنه سيتم محاسبة المقصرين.