صلاح حسب الله: ندعم السيسي في مواجهة الإرهاب وتحقيق الإنجازات الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، إن الحزب نهجه الاستمرار على ما بدأه من خلال تواجده بين الجماهير والتنسيق والتعاون الحقيقي مع جميع الأجهزة التنفيذية في حل المشكلات والقضايا الجماهيرية ومواجهة جميع التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا ودعم جميع سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم جهود صقور وبواسل القوات المسلحة والشرطة في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده الحزب على هامش افتتاحه مع قيادات الحزب للمقر الجديد للحزب بمحافظة مطروح والذى يحمل رقم ٢٥٥ على مستوى الجمهورية، وقال " حسب الله " إننا ملتزمون بخدمة مواطني المحافظة وأن الدور الوطني لحزب الحرية المصرى هو العمل على توصيل صوت المواطن المطروحي وشكواه إلى الجهات التنفيذية مع طرحه للأفكار والحلول والعمل على تجميع الرؤى لخدمة أفضل لأهالي المحافظة.

وأوضح أنه خلال لقائه في وقت سابق اليوم وقيادات الحزب مع اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، وجد منه استجابة كاملة للتعاون مع الحزب فى جميع القضايا التي تهم أهالينا على مستوى محافظة مطروح، مؤكدا أن دعم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للديقراطية وأهمية السير في طريق التنمية وخاصة في المحافظات الحدودية موجها التحية والشكر للمواطن المطروحي والمرأة والشباب على وطنيتهم ودعمهم للدولة المصرية وجيشها وشرطتها وبعث برسالة تأكيد وتأييد كاملين للزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروعه الوطني للرقي بالدولة المصرية.

وأكد حسب الله أن حزب الحرية المصري هو أحد المنابر الوطنية للدفاع عن الدولة والمواطن.