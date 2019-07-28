الموافقة على تنفيذ 7 مشروعات جديدة في المنطقة الحرة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

ترأس اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، بحضور فوزي نصر الدين القائم بأعمال رئيس المنطقة الحرة، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الاستثمار بالمحافظة.

وقال الهجان إنه تمت الموافقة على إقامة 7 مشروعات جديدة في المنطقة الحرة، بتكلفة 4 ملايين دولار، وتوفر ما يقرب من 400 فرصة عمل.