"تحمي البسطاء من الاحتيال".. وزيرة السياحة تكشف أهمية إطلاق بوابة العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة، إن إطلاق "بوابة العمرة المصرية"، تأتي ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي للوزارة والذي يتم تنفيذه خطوة تلو الأخرى، موضحة أنها تسعى لاستثمار التطور التكنولوجي الحديث.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة الأحد، بحضور مجدي شلبي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات بالوزارة، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، وناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات وقيادات وزارة السياحة وأعضاء اللجنة للعليا للحج والعمرة والغرفة.

وأوضحت الوزيرة، أن البوابة تخدم الدولة والمواطن، وتستهدف تسهيل الإجراءات أمام المعتمر المصري ومنحه قدرة أوسع على اتخاذ القرار من بين الشركات السياحية المعتمدة المتوافرة والمرخصة والعارضة لبرامجها داخل البوابة، ما يضمن حقوق المواطن والشركات على حد سواء، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات بطرح برامجها وأسعارها وعرض البرامج المختلفة.

وقالت الوزيرة إن المعتمر المصري أهم شي لدى الحكومة ممثلة في وزارة السياحة، والبوابة تحافظ على المعتمر والشركات السياحية، ويظهر ذلك جليا في استجابتها سريعا لمطلب القطاع السياحي بتدشين بوابة العمرة بشكل تكنولوجي للحفاظ على حقوق المواطن تجاه الشركات، بالإضافة منح المواطن الحق في تقديم شكوى ضد الشركات المخالفة والمخلة ببنود البرنامج المتعاقد عليه.

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وتابعت: استمر العمل في مشروع البوابة شهرين على أعلى مستوى تضمن بعد فني وقانوني وإعلامي، وذلك عن طر يق غرفة شركات السياحة باعتبارها ممثل القطاع الحاص الذي يمثل 98% من القطاع السياحي ونعمل على تقديم خدمة بشكل يليق بالمواطن المصري، والبوابة بداية لطريق مختلف نستطيع من خلاله أن تعمل كافة الأجهزة المعنية في اتجاه واحد بشكل تعاوني كون الهدف واحد ونسعى للاستمرار بهدف معين وناجح ونتمنى أن تكون البوابة نافذة جديدة في مصر.

وأكد أنه من خلال بوابة العمرة المصرية يمكن لوزارة السياحة بيع برامج العمرة لكافة دول العالم من خلال برنامج "العمرة بلس"، مشيرةً إلى أن بوابة العمرة المصرية هي بوابة النجاة للمواطنين وخاصة البسطاء من الشركات غير المرخصة، خاصة أنه كان حتما سيقع فريسة سهلة لتلك الشركات في ظل حالة الفوضى التي انتشرت مؤخرا.

ونوهت وزيرة السياحة، إلى اللجنة العليا للحج والعمرة، تعمل حاليا على وضع ضوابط العمرة الجديدة للموسم المقبل في الوقت الراهن، والذي يبدأ عقب الانتهاء من موسم الحج الحالي.

وكان مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وافق على البوابة بحيث تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا.

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