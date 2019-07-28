مباحث التموين تضبط 14 منشأة بدون ترخيص في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 65 قضية متنوعة، أبرزها 14 منشأة بدون ترخيص، 9 مخالفات عدم حمل شهادة صحية، و14 مخالفة إنتاخ خبز ناقص الوزن.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء هشام فاروق، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.