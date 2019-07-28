زوج الأم عذبها وألقاها من الطابق الثالث.. مأساة الطفلة "ملك" بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يكتف "أحمد" بوصلة ضرب لطفلة زوجته "ملك" التي فارقت الحياة بين يديه متأثرة بإصابتها بالجسم، وقرر التنصل من جريمته فألقى جثة الملاك البرئ من أعلى الطابق الثالث ليبدو الأمر سقوط من علو إلا أن مفتش الصحة بالمستشفى كشف المستور.

تلقى العميد أيمن الجيار مأمور قسم شرطة العجوزة بلاغا من نقطة الشرطة بمستشفى قصر العيني بوصول الطفلة ملك شعبان 4 سنوات جثة هامدة وبها آثار تعذيب وكسور متفرقة بالجسم.

بسؤال والدتها "نجلاء" زعمت أنه أثناء لهو طفلتها اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث جثة هامدة، إلا أن تقرير مفتش الصحة حمل مفاجأة غيرت مسار التحقيقات بالإشارة إلى وجود شبهة جنائية.

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وشكل العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة فريق بحث ترأسه العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة الوسط والمقدم محمد أبو زيد وكيل الفرقة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

التحريات الأولية للرائد أحمد عادل رئيس نقطة أرض اللواء أشارت إلى أن زوج والدة الضحية دائم الاعتداء عليها بالضرب، وأنه أبرحها ضربا حتى فارقت الحياة وألقى الجثة.

انطلقت مأمورية من قسم شرطة العجوزة إلى المستشفى للتحفظ على والدة الطفلة وزوجها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.