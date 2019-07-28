النيابة تطعن على رفض دعوى إحالة القاضيين "رؤوف وعبدالجبار" للصلاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تقدمت النيابة العامة، بطعن أمام مجلس القضاء الأعلى، على قرار مجلس التأديب والصلاحية، برفض دعوى تطالب بإحالة القاضيين عاصم عبد الجبار، وهشام رؤوف للصلاحية.

وقال المستشار عاصم عبد الجبار لمصراوي، اليوم الأحد، إنه من المقرر تحديد جلسة لنظر الطعن أمام مجلس القضاء الأعلى خلال الفترة المقبلة، ليكون قرارها نهائي وبات.

وقرر مجلس التأديب والصلاحية في 29 يونيو السابق، رفض دعوى تطالب بإحالة القاضيين سالفا الذكر للصلاحية (العزل من القضاء أو الإحالة للمعاش المبكر).

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وكان المستشار عبد الشافعي عثمان قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل إحالة القاضيين عاصم عبد الجبار، وهشام رؤوف إلى مجلس التأديب والصلاحية، لاتهامهما في قضية إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب بالتعاون مع الحقوقي والمحامي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية.

وقرر وزير العدل وقتذاك محفوظ صابر إحالة القاضيين لمجلس الصلاحية بدعوى أنه اشتراك في "عمل سياسي".

مجلس التأديب والصلاحية يحال إليه القاضي كإجراء تأديبي ضده حال ارتكابه مخالفات متعلقة بوظيفته وليست مخالفات جنائية مثل المخالفات المتعلقة بالسلوك أو قدرته على إنجاز القضايا المكلف بها أو خلافاته مع زملائه في العمل أو تكرار الشكاوى منه وثبوت فعله أو مخالفات التعليمات القضائية الواجب اتباعها مثل الإسراف في الظهور الإعلامي أو الانتماء لحزب، أو المشاركة في أي عمل سياسي.