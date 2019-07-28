أخبار مصر | معلومات الوزراء يهنئ منتخب مصر لكرة اليد لفوزه ببرونزية بطولة العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلومات الوزراء يهنئ منتخب مصر لكرة اليد لفوزه ببرونزية بطولة العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء منتخب مصر لكرة اليد بعد فوزه ببرونزية بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب التي أقيمت في أسبانيا.

وقال المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،: "مبروك لمنتخب كرة اليد "شباب" الفوز ببرونزية بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب بإسبانيا".

وكان قد حقق المنتخب المصري للشباب لكرة اليد، الميدالية البرونزية والمركز الثالث فى بطولة كأس العالم المقام حاليا فى إسبانيا، عقب تفوقه على المنتخب البرتغالي بنتيجة 37 /27 .