شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: تنفيذ 22 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بتكلفة 523 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إنه في إطار خطة الدولة للارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين، فإنه يجري العمل في تنفيذ 22 مشروعا خدميا وتنمويا بدائرة مركز ومدينة جرجا جنوب المحافظة، بإجمالي تكلفة 522 مليونًا و953 ألف جنيه.

وأوضح محافظ سوهاج، في بيان، الأحد، أنه من بين هذه المشروعات 5 مشروعات تم الانتهاء منها وتشغيلها خلال العام الجاري، من بينها 3 مشروعات في مجال الصرف الصحي ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وهي: مشروع الصرف الصحي لقرية «بيت داوود»، ومحطتا صرف الصحي بنجعي «كويز»، و«مقلد»، ومشروعا رصف طريقي الإمام الشاطبي، ومصنع السكر بطول 3 كيلو مترات، لافتا أنه جار العمل في 10 مشروعات أخرى كبرى بدائرة المركز سيجري الانتهاء منها خلال العام الحالي، ومنها مشروع كوبري جرجا العلوي أعلى مزلقان السكة الحديد والممول من الهيئة العامة للطرق والكباري، ومشروع إحلال وتجديد مبنى مستشفى جرجا العام، ومشروع إنشاء مبنى مطافي مدينة جرجا.

وأشار محافظ سوهاج إلى استمرار العمل في 7 مشروعات أخرى بمركز ومدينة جرجا زادت معدلات التنفيذ فيها عن نسبة 85%، ومنها مشروع الصرف الصحي بقرية «المحاسنة»، ومشروع الصرف الصحي الشامل بعزبة الحيط، ومشروع إمداد شبكات محطات رفع مياه الشرب بسعد السعود عثمان بالمدينة الصناعية، إلى جانب مشروعات الصرف وتغطية الترع الممولة من البنك الدولي، وهي مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية «القرعان»، ومشروع تغطية ترعة «عزبة الحيط»، ومشروع تغطية ترعة «نجع أبوزقالي» بقرية المساعيد.