شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم البحيرة»: 10816 تظلمًا من نتائج الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن مكتب تظلمات الثانوية العامة بمحافظة بالبحيرة تلقى 10816 تظلماً من نتائج مواد الصف الثالث الثانوي.

وأوضح «سعد»، في تصريحات صحفية، أن عدد الطلاب المتقدمين بتظلمات بلغ نحو 4 آلاف طالبًا وطالبة، وتقدم عدد منهم بتظلمات من النتائج في أكثر من مادة من مواد إتمام الشهادة الثانوية.

وأشار إلى استمرار تلقي تظلمات الطلاب من نتائج امتحانات الثانوية العامة في مقر مدرسة محمد فريد بدمنهور، وتستمر اللجنة المشكلة لذلك في تلقي التظلمات حتى يوم 15 أغسطس المقبل.