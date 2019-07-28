شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تنقل 4530 حاجًا إلى الأراضي المقدسة غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسير شركة الطيران الوطنية «مصر للطيران» غدًا، الاثنين، 20 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة، لنقل 4530 حاجا إلى الأراضي المقدسة.
وأوضحت مصادر بـ«مصر للطيران»، الأحد، أن الشركة ستسير غدًا، الاثنين، 11 رحلة إلى جدة لنقل 2529 حاجا و9 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 2001 حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسماعيلية والشرقية وتضامن القاهرة والغربية والفيوم والبحر الأحمر وحج فلسطين وترانزيت لندن وملبنزا وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.
ومن المقرر أن تنقل الشركة الوطنية «مصر للطيران» هذا العام إلى الأراضي المقدسة 76 ألف حاج على متن 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.
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