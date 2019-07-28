شكرا لقرائتكم خبر عن «نموذج محاكاة الدولة المصرية» على رأس أجندة مؤتمر الشباب بالعاصمة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات المؤتمر الوطني الدوري السابع للشباب، الثلاثاء المقبل، والذى يقام تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقام على مدى يومين.

ويشهد اليوم الأول الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تعقبه نموذج محاكاة الدولة المصرية، أما يوم الأربعاء فيشهد العديد من الفعاليات، حيث يبدأ بحفل تخرج البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة، ثم يقام المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، ويعقبها جلسة «اسأل الرئيس»، ثم تقام الجلسة الختامية للمؤتمر.

ويشهد المؤتمر الوطنى الدورى السابع للشباب حضور ١٥٠٠ مدعو تتنوع فئاتهم لتمثل كافة فئات الشباب المصري«شباب الجامعات وشباب الأحزاب وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وشباب من المبدعين والمبتكرين وشباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر»، كما يحضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وسفراء دول الاتحاد الافريقي في حضور رجال الدولة المصرية.