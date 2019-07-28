شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت»: يجب تَسلح الشباب بالعقل الناقد لمواجهة حروب الجيل الرابع والشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن «مشكلتنا هي سرعة تصديق أي معلومة دون التحري عن مدى صدقها»، مشيرًا إلى «أننا الآن في حرب تستهدف العقول، وهي الحرب الرئيسية ضد الشعب المصري وتسعى لتضليله وإحباطه، وذلك من خلال الحرب النفسية».

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وأضاف «الخشت» في الحوار المفتوح مع طلاب الفوج الخامس من معسكر إعداد القادة بجامعة القاهرة، الأحد، أنه «لم تتوفر مهارات التمييز بين الحقائق والشائعات فنحن في كارثة فعلية»، موضحًا أن إدراك معايير التمييز سينتج عنه تحول في طريقة التفكير، والتي تبدأ بالتحقق من مدى صحة المعلومة من مصادرها ومراجعة السلطات المُختصة في إطار الحرص على مصلحة الدولة، مشيرًا إلى أن «المشكلة الحقيقة التي نعاني منها تتمثل في المعلومات المغلوطة التي قد نتعرض لها، وهو ما كان دافعًا لإطلاق الجامعة مشروع تطوير العقل المصري للنهوض بطريقة تفكير الشباب والارتقاء بعقلياتهم ليصبحوا قادرين على مواجهة هذه الحرب الخطيرة والتفكير بعقلانية والتمييز بين الأشياء».

وأكد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة التحصن بالعقلية النقدية ضد كل أعداء الوطن، وهم لديهم القدرة على اختراق العقول من خلال الشائعات والأخبار المزيفة، موضحًا أن وجود معلومات مغلوطة دون التحري عن مدي صحتها ومصادرها يُعد مشكلة حقيقية.

وأكد «الخشت» على أهمية الحس الوطني في النشر، مشددًا على «ضرورة أن يتسلح الشباب بالعقل النقدي الواعي المُؤهل والقادر على مواجهة حروب الجيل الرابع والشائعات والحروب النفسية والتفريق بين الحق والباطل».